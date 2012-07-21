أولمبي مصر يوافق للأهلي والزمالك باستعادة لاعبيهما في لقاء القمة

تراجع منتخب مصر الذي سيشارك في مسابقة كرة القدم الأولمبية في لندن عن قراره بعدم عودة لاعبي الأهلي والزمالك للمشاركة في لقاء الفريقين في دوري أبطال إفريقيا بعد غد الأحد وسمح لكل ناد باستعادة لاعب واحد فقط.

وقال الزمالك في موقعه على الإنترنت إن الحارس الدولي أحمد الشناوي المنضم للنادي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من المصري البورسعيدي سيصل إلى القاهرة اليوم الجمعة ليلتحق بالمعسكر التدريبي للفريق استعداداً لمباراة القمة الإفريقية.

وأضاف النادي أن هاني رمزي مدرب منتخب مصر الأولمبي وافق على عودة لاعب واحد فقط للزمالك والأهلي بعدما طلب الناديان استعادة لاعبين اثنين لكل منهما، وسيعود لاعب الوسط شهاب الدين للالتحاق بصفوف فريق الأهلي، بالإضافة إلى احتياج الفريق للمدافع سعد الدين سمير.

وثارت أزمة عندما رفض رمزي طلباً للزمالك باستعادة الشناوي والظهير أيمن عمر جابر بعد عودة محمد أبو تريكة وأحمد فتحي وعماد متعب وهم اللاعبون الثلاثة فوق 23 عاماً في التشكيلة الأولمبية المصرية للأهلي من أجل المشاركة في المواجهة الإفريقية.

وفيما يتعلق بمشاركة المهاجم المصاب عمرو زكي في المباراة، أكدت إدارة نادي الزمالك أن اللاعب سيخضع لاختبار طبي حاسم اليوم الجمعة لتحديد موقفه من اللقاء رغم أنه أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن مهاجم ويجان اثليتيك وهال سيتي السابق لن يشارك في المباراة ويحتاج إلى عشرة أيام على الأقل للعلاج.

ويلتقي الفريقان بعد غد الأحد في إستاد الكلية الحربية من دون جمهور وخسر الزمالك مباراته الأولى في دور المجموعتين في غانا أمام بيريكوم تشيلسي، بينما فاز الأهلي على مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية.