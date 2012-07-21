وفد فلسطيني يشارك في تشييع جنازة عمر سليمان بالقاهرة

وصل إلى القاهرة اليوم السبت وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني قادما من رام الله عن طريق عمان في زيارة لمصر تستغرق يومين يشارك خلالها في تشييع جنازةاللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق.

صرحت مصادر مطلعة كانت في استقبال الوفد الفلسطيني بمطار القاهرة بأن مشاركة الوفد الفلسطيني جاءت ممثلا عن السلطة الفلسطينية وحركة فتح للعلاقات المتميزة التي ربطت بينهم واللواء عمر سليمان والذي لعب دورا كبيرا في خدمة القضية الفلسطينية مستغلا علاقاته المتميزة بكل أطراف الصراع .

وحسب المصادر ، من المقرر أن يلتقي الوفد خلال زيارته مع عدد من المسئولين المصريين لاستكمال ما تم خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأخيرة لمصر خاصة فيما يتعلق بجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وكان جثمان سليمان وصل إلي القاهرة فجر اليوم قادما علي طائرة خاصة من الولايات المتحدة حيث توفي هناك أمس الأول الخميس بمستشفي كليفلاند.

وقالت مصادر مسئولة بالمطار'وصل الجثمان علي متن طائرة عسكرية من طراز سي 130 ملفوفا بعلم مصر حيث تم نقله فور الإفراج عنه من سلطات الحجر الصحي داخل سيارة إسعاف إلي مستشفي وادي النيل القريب من مبني المخابرات العامة تمهيدا لإعداده للجنازة العسكرية التي قررت السلطات المصرية إقامتها له'.

وأوضحت المصادر أنه كان في استقبال الجثمان عشرات من أنصار سليمان ارتدى بعضهم قمصان سوداء عليها صورة الراحل وعلم مصر .