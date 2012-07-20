أوباما يغازل اليهود: إدارتى ستفعل كل ما فى وسعها لحماية أمن اسرائيل

أشار الرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى الهجوم الانتحارى على حافلة تقل سياحا إسرائيليين فى بلغاريا وإلى الاضطرابات فى سوريا كأسباب تستدعى ترسيخ الدعم لإسرائيل، معلنا فى اجتماع فى فلوريدا فى إطار حملة إعادة انتخابه إنه يساند إسرائيل.



ووصف أوباما تفجير الحافلة الذى وقع يوم الأربعاء فى مدينة بورجاس البلغارية وأودى بحياة سياح إسرائيليين بأنه "همجى" و"هجوم إرهابى بلا شفقة".



وأبلغ الرئيس الأمريكى حشدا فى فلوريدا -وهى ولاية محورية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية يوجد بها كثير من الناخبين اليهود- "أريد أن يعلم الجميع هنا أن إدارتى لم تكتف فقط بصيانة الروابط التى لا تنفصم مع إسرائيل بل إننا عززناها أيضا."



وأضاف قائلا "هذه فترة بها قدر كبير من عدم اليقين فى الشرق الأوسط بالنظر إلى ما يحدث فى سوريا وبالنظر إلى ما يحدث فى أماكن أخرى، الآن هو وقت التأكد من أننا نفعل كل ما فى وسعنا لحماية أمن إسرائيل".



ومن جهة أخرى اتهمت إسرائيل إيران بالوقوف خلف الهجوم على الحافلة فى بلغاريا، ولم يشر أوباما فى تعليقاته إلى إيران ولم يحدد كيف ستمضى الولايات المتحدة قدما فى تعزيز دعمها لإسرائيل.