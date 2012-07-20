« سرايا القدس » تهنئ بقدوم شهر الانتصارات وتجدد تمسكها بالمقاومة

قدمت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بأحر التهاني والتبريكات للأمتين العربية والإسلامية عامة، والى الشعب الفلسطيني المرابط ومجاهديه خاصة بمناسبة قدوم شهر الجهاد والانتصارات، شهر رمضان المبارك.





كما أبرقت السرايا بالتهنئة الحارة لكافة قيادات وكوادر ومجاهدي حركة الجهاد الإسلامي وجناحها العسكري المظفر سرايا القدس، وعلى رأسهم أمين عام الحركة الدكتور المجاهد "رمضان عبد الله شلح" "أبا عبد الله" ونائبه الأستاذ المجاهد "زياد النخالة "أبا طارق"، ولكافة المجاهدين الأطهار من مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية. وجددت تمسكها في هذه المناسبة المباركة، بمشروع الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي وثابت لتحرير كل تراب فلسطين الحبيبة من بحرها إلى نهرها. وطالبت كافة قوى المقاومة إلى التوحد ورص الصفوف، وإعداد العدة لما هو قادم لمواجهة الغطرسة الصهيونية المحدقة بشعبنا ومجاهديه.

ودعت سرايا القدس كافة المسلمين في بقاع الأرض إلى توحيد الجهود وإخلاص النوايا وتوجيه الطاقات إلى نصرة القدس وفلسطين بقضيتها وثوابتها، التي لا تقبل المساومة حتى دحر العدو الظالم عن أرض الرسل والأنبياء.