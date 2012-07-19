الوادية « لفلسطين اليوم »: لقاء قريب بين « مشعل وعباس »

أعلن رئيس تجمع الشخصيات المستقلة "د. ياسر الوادية" اليوم " الخميس " عن اجتماع وشيك جدا بين رئيس السلطة " محمود عباس " برئيس المكتب السياسي لحركة حماس" خالد مشعل.

وقال " الوادية" انه لم يتم تحديد موعد نهائي للقاء، مرجحا أن يكون في بداية الشهر القادم ،داعيا بالوقت ذاته إلى تهيئة الأجواء المناسبة لإنجاح هذا الاجتماع.

وأوضح " الوادية " في تصريح خاص لــ" وكالة فلسطين اليوم" انه أجرى مؤخرا بجانب القيادة الفلسطينية اجتماعات مكثفة مع القيادة المصرية وجامعة الدول العربية لبحث الملفات الفلسطينية العالقة وأهمها ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.

ولفت خلال حديثه إلى وجود نوايا صادقة وقوية لدى القيادة المصرية بالوقوف بقوة من اجل إنهاء معاناة أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل جاهدة حتى إنهاء الانقسام وأزمة الكهرباء .

وحول ملف أزمة الكهرباء بغزة شدد الوادية أن حوارات القيادة الفلسطينية كانت تكمن لوضع حلول جذرية لهذا الملف وتشغيل خط الربط الاقليمى حتى إنهاء أزمة الكهرباء بشكل تام.

وكان خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" قد أعلن عقب اجتماعه برئيس مصر " محمد مرسى" عن محاولات مصرية لعقد لقاء مشترك بينه وبين رئيس السلطة محمود عباس في القاهرة، معتبراً أن مصر تقف الآن على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية.