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داخلية غزة: السفر السبت القادم لكشف 21 يوليو

  • غزة - فلسطين اليوم
  • 11:32 - 19 يوليو 2012
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أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس أن السفر يوم السبت القادم  لكشف 21يوليو فقط عبر صالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة

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