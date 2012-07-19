داخلية غزة: السفر السبت القادم لكشف 21 يوليو

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس أن السفر يوم السبت القادم لكشف 21يوليو فقط عبر صالة أبو يوسف النجار بخان يونس جنوب قطاع غزة
كيف تراجعت السُلطة عن قرار قطع رواتب غزة؟!
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