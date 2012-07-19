الهباش يعلن نتائج أول امتحان ثانوية شرعية في فلسطين

أعلن د. محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نتائج أول امتحان ثانوية عامة شرعية في فلسطين، هذا الإنجاز غير المسبوق، موضحاً أن نسبة النجاح في الثانوية العامة الشرعية هي من أعلى نسب النجاح في فروع الثانوية العامة في الوطن (72%)، فقد حصلت الأولى على التعليم الشرعي الطالبة (هديل خالد خليل دعباس) من مدرسة الأوقاف الشريعة للإناث في طولكم على معدل ( 99,6 %)، فيما حصلت الثانية على التعليم الشرعي الطالبة (حليمة وهيب عبد الرحيم داود) من مدرسة الأوقاف الشرعية للإناث في قلقيلية على معدل (97,3%)، فيما حصل الثاني على التعليم الشرعي مكرر الطالب (عبد الله أحمد خليل الباز) على معدل (97,3%).
وقد أشار الهباش، الذي أهدى هذا الإنجاز إلى سيادة الرئيس محمود عباس الداعم للتعليم الشرعي، إلى حجم الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة بعقدها، ولأول مرة، امتحاناً للثانوية العامة الشرعية، وذلك بعد إعداد المناهج المتعلقة بالثانوية الشرعية.
وهنأ الدكتور الهباش طلبة الثانوية العامة بشكل عام، وطلبة الثانوية العامة الشرعية على وجه الخصوص، بنجاحهم في امتحان الثانوية العامة، مؤكداً استعداد وزارته لتقديم منحة كاملة لجميع طلبة وطالبات الثانوية الشرعية للدراسة في كلية الدعوة الإسلامية في قلقيلية التابعة لوزارة الأوقاف، كما أعلن الهباش عن توفر خمس منح للدراسة في العلوم الشرعية لطلبة الثانوية الشرعية والعامة من الذكور، في سلطنة عمان الشقيقة، لمن يكون معدله (80%) فما فوق.
نتائج أول امتحان ثانوية عامة شرعية في فلسطين:
الاسم المعدل المدرسة
1) هديل خالد خليل دعباس 99.6% الأوقاف ااشرعية للاناث طولكرم
2) حليمة وهيب عبد الرحيم داود 97.3% الأوقاف الشرعية للاناث قلقيلية
2) عبد الله احمد خليل الباز 97.3% الاوقاف الشرعية للذكور قلقيلية (مكرر)
3) انصار حسين موسى عامر 96.9% الاوقاف الشرعية للاناث طولكرم
4) فردوس جهاد محمد داود 93.2 % الاوقاف الشرعية للاناث قلقيلية
5) تسبيح محمود محمد حجار 93% الاوقاف الشرعية للاناث طولكرم