الهباش يعلن نتائج أول امتحان ثانوية شرعية في فلسطين

أعلن د. محمود الهباش وزير الأوقاف والشؤون الدينية، نتائج أول امتحان ثانوية عامة شرعية في فلسطين، هذا الإنجاز غير المسبوق، موضحاً أن نسبة النجاح في الثانوية العامة الشرعية هي من أعلى نسب النجاح في فروع الثانوية العامة في الوطن (72%)، فقد حصلت الأولى على التعليم الشرعي الطالبة (هديل خالد خليل دعباس) من مدرسة الأوقاف الشريعة للإناث في طولكم على معدل ( 99,6 %)، فيما حصلت الثانية على التعليم الشرعي الطالبة (حليمة وهيب عبد الرحيم داود) من مدرسة الأوقاف الشرعية للإناث في قلقيلية على معدل (97,3%)، فيما حصل الثاني على التعليم الشرعي مكرر الطالب (عبد الله أحمد خليل الباز) على معدل (97,3%).

وقد أشار الهباش، الذي أهدى هذا الإنجاز إلى سيادة الرئيس محمود عباس الداعم للتعليم الشرعي، إلى حجم الإنجاز الكبير الذي حققته الوزارة بعقدها، ولأول مرة، امتحاناً للثانوية العامة الشرعية، وذلك بعد إعداد المناهج المتعلقة بالثانوية الشرعية.