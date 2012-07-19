الحالات المرضية بين الأسرى تتصاعد بشكل ملفت

أعلنت وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن الحالات المرضية في صفوف الأسرى تتصاعد بشكل ملفت، من خلال الإصابة بأمراض مختلفة، وعدم تقديم العلاج اللازم لهم من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وذكرت الوزارة في تقرير صدر عنها اليوم الخميس، أنه وحسب شهادات عدد من الأسرى المرضى، فإن سياسة المماطلة والتسويف لإجراء العمليات الجراحية، والفحوصات هي سياسة منهجية، ودائمة لدى أطباء إدارة السجون، وأن مستشفى الرملة الذي يعالج به الأسرى ليس بمستشفى، ويجب إغلاقه، وتحويل المرضى إلى مستشفى مدني.

وأشار إلى ظاهرة انتشار الأمراض الخبيثة، وأوجاع الأسنان بشكل كبير في صفوف الأسرى، مشيرا إلى أنها أصبحت تشكل إهمال حالات المقعدين والمصابين في مستشفى الرملة خطرا على حياة المرضى وتهدد بقتلهم.

وكشف تقرير الوزارة عن نماذج لحالات خطيرة من الأمراض التي أصابت عدد من الأسرى، منهم مرضى القلب، لكل من: الأسير رياض العمور الذي يعاني من ضعف في عضلات القلب، ويصاب بحالات غيبوبة، والأسير علاء حسونة أجرى عملية قلب مفتوح ويعمل قلبه بنسبة 25%، ومحمود رضوان سلمان يعاني من تضخم بالقلب وانسداد بالشرايين، والأسير كفاح حطاب يعاني من مشاكل بالقلب وتعرض لنوبات من الجلطة، والأسير أحمد عطية جعافرة يعاني من مشاكل في القلب.

وفيما يتعلق بأسماء مرضى السرطان بين صفوف الأسرى، أفاد التقرير بأن الأسير معتصم رداد يعاني من التهابات خبيثة بالأمعاء، والأسير أحمد سمارة، يعاني من سرطان في الغدة الدرقية، وطارق عاصي، يعاني من سرطان بالأمعاء، ورأفت تركمان يعاني من أورام سرطانية في فمه وحلقه، وفواز بعارة، يعاني من ورم خبيث في الدماغ، و رأفت تركمان يعاني من أورام سرطانية في الوجه، وخليل أبو هدروس، يعاني من مرض سرطاني في الفخذ الأيسر، وحازم مقداد، سرطان في الكبد.

وبالنسبة لعدد المصابين بالشلل والإعاقة، يعاني كل من الأسير منصور موقدة بشلل نصفي، والأسير وسيم مسودة مصاب بالرصاص في كافة أنحاء جسمه، ومحمد عنساوي مصاب بالرصاص في رجله اليسرى، وخالد الشاويش مصاب بشلل نصفي، ومحمد أبو لبدة مقعد، وأشرف أبو دريع مقعد، وجما أبو الهيجا معاق، إصابة بالرصاص، وشادي موسى إصابة بالرصاص، وشادي غوادر: إصابات بالرصاص، ومعمر غوادرة إصابات بالرصاص، ومحمد براش إصابات بالرصاص وإعاقة، وناهض الأقرع إعاقة وبتر في رجله اليمنى، وأحمد الشويكي إصابات بالرصاص وإعاقة، أكرم الريخاوي شلل نصفي، وأشرف السباح إصابات بالرصاص وإعاقة، ومحمد راشد إصابة بالرصاص، وشادي الريخاوي بشلل نصفي، وعثمان يونس إصابات بالرصاص وإعاقة، وعثمان الخليلي مقعد، ومحمد أبو رافع مقعد، وأمير سعد مقعد، ومحمد سعد مقعد، وإبراهيم طقطوق إصابة في العين، وحافظ مقبل إصابة في اليد وإعاقة، وحافظ شرايعة إصابة في البطن، وحاتم الجمل إصابة في معظم أنحاء جسمه وإعاقة، وعماد ربايعة إصابة في القدم، وإسماعيل حمدان إصابة باليد والقدم، ومحمد خالد خطيب إصابة وإعاقة، وأحمد سلامة إصابة في جميع أنحاء جسمه، وعرفات أبو شعيرة إصابات في القدم، وخالد صلاحات إصابة في الحوض، وفرحات علاونة إصابة في القدم وإعاقة، ونبيل حرب إصابة وإعاقة، وإياد نصار إصابة وإعاقة بالنظر.

وأشار التقرير إلى أن وجود حالات عديدة مصابة بأمراض الكبد، وفقدان النظر، وبأمراض عصبية ونفسية، وأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم.

ودعا إلى تكثيف حملة الضغط على إدارة سجون الاحتلال للإفراج عن الأسرى المرضى من ذوي الحالات الصعبة، وتحسين الوضع الصحي للمرضى، وتقديم العلاج لهم.