وفاة اللواء عمر سليمان فجأة عندما كان يخضع لفحوصات طبية بأمريكا

قال حسين كمال، مساعد اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس السابق، لرويترز اليوم الخميس إن سليمان توفي في الولايات المتحدة حيث كان يخضع لفحوص طبية، وأضاف: "كان بخير. حدث هذا فجأة. كان يخضع لفحوصات طبية" دون أن يعطي سببا لوفاة سليمان.

وكان مصادر تحدثت عن إجراء اللواء سليمان عملية إزالة "ماء" عن الرئة وتوفي بشكل مفاجأ أثناء العملية .

ومن المتوقع أن يصل جثمانه اليوم الخميس إلى وطنه ليدفن فيه.



وكانت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية رفضت استمراره في السباق الرئاسي نظرا لعدم حصوله على النسبة المقررة من التوكيلات في الوقت المحدد.



وتولى سليمان منصب نائب الرئيس المصري السابق حسني مبارك أثناء مجريات ثورة 25 يناير الشعبية التي أطاحت به، وهو الذي أعلن البيان الشهير الذي لم يزد عن 50 ثانية معلنا ترك مبارك لمنصبه بعد 30 سنة قضاها في الحكم. وقبل ذلك كان سليمان رئيسا لجهاز الأمن القومي (المخابرات العامة) وإليه ينسب فضل حماية حياة مبارك في 1995 عندما تعرض لهجوم من مقاتلين ينتسبون إلى الجماعة الإسلامية المصرية، وذلك عقب وصوله إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا لحضور القمة الأفريقية.



ولد عمر سليمان في 2 يوليو/تموز 1936 وينتتمي إلى محافظة قنا في صعيد مصر، ورأس جهاز المخابرات من 22 يناير/كانون ثان 1993 إلى 19 يناير/كانون ثان 2011 حيث تم تعيينه نائبا للرئيس. تلقى تعليمه في الكلية الحربية في القاهرة وانضم للقوات المسلحة في عام 1954 ثم تلقى تدريبا عسكريا إضافيا في أكاديمية فرونزي بالاتحاد السوفياتي السابق، وفي ثمانينات القرن العشرين التحق بجامعة عين شمس وحصل على بكالوريوس العلوم السياسية، كما حصل على شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة القاهرة.



ترقى سليمان في عمله بالقوات المسلحة إلى أن وصل إلى منصب رئيس فرع التخطيط العام في هيئة العمليات، ثم تولى منصب مدير المخابرات العسكرية.