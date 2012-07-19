حمدونة: الاحتلال يحرم ما يزيد عن 1500 أسير من تقديم الثانوية العامة

أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية أن إدارة مصلحة السجون حرمت ما يزيد من 1500 أسير فلسطيني قابعين في سجون الاحتلال من تقديم الثانوية العامة منذ ما يقارب من4 سنوات .

واعتبر حمدونة في تصريح صحفي مكتوب أن هذا الامر فيه مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبديهيات قوانين حقوق الانسان موضحا ان هذا الامر ياتي بقرار ظالم من قبل إدارة مصلحة السجون وبشكل انتقامى عقابى وبدون اي مبررات تذكر



وطالب حمدونة مؤسسات حقوق الانسان بالضغط على الاحتلال من اجل استئناف تقديم الثانوية العامة واحباط محاولة الاحتلال بتقريغ الاسير الفلسطينى من محتواه العلمى والثقافى من وراء هذا المنع .

وهنأ حمدونة الطلبة الناجحين بالثانوية العامة وخاصة من أبناء الأسرى والأسرى المحررين بالنجاح : معتبراُ أن هذا النجاح يشكل انتصار للقضية الفلسطينية وللمسيرة الحضارية والعلمية للشعب الفلسطينى .