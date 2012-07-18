صحة غزة تُحذر من مستحضرات تخسيس مزورة

حذر د.ماهر شامية مدير وحدة الإجازة و التراخيص بوزارة الصحة بحكومة غزة، المواطنين والصيادلة و جميع العاملين في الحقل الطبي من استعمال و تداول ووصف المستحضرات الغير مسجلة والمزورة و المقلدة .

وفى هذا السياق، أكد د.شامية بأنه يتم سحب المستحضرات و الأدوية الخاصة بالتخسيس و المنشطات الجنسية مجهولة التركيب و المصدر،من الصيدليات و السوق المحلى.

هذا و تشمل هذه المستحضرات على كبسولات Green Lean Body Capsuls – super sbim،بالاضافة الى Parts Slim،وVia Ananas ،كذلك Fat-Burning &Fiber Power، علاوة على شاى Dr.Ming,s،محذرا بذلك أيضا من لاصقات Detox & Healing.

و أفاد د.شامية بأن هذه المستحضرات مزورة و مضاف إليها مواد كيماوية تؤثر بشكل خطير على صحة من يستخدمها و خاصة أدوية التخسيس ،لافتا إلى أن من يصنعها يقوم بإضافة مادة السيبوترامين و مشتقات الأمفيتامين و التي لها تأثير خطير على الصحة حيث تزيد من معدل ضربات القلب و الضغط و أضرار أخرى.

وأكد مدير وحدة الإجازة والتراخيص على أن فرق التفتيش الصيدلي بالوزارة تقوم و بشكل مستمر بمتابعة كل من يتم تسويقه من خلال الصيدليات ،حيث يتم سحب جميع الأصناف الغير مسجلة و المزورة و المقلدة من الصيدليات ،داعيا الأخوة المواطنين بأن يتوخوا الدقة عند استعمال أي مستحضر و التأكد من كونه مسجل و أن يتفحصوا أي مستحضر قبل شرائه واستعماله.