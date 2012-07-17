مصرع أحد كبار المسؤولين في الموساد الصهيوني دهسًا

لقي أحد كبار المسؤولين في الموساد الصهيوني مصرعه دهسًا، بينما كان يقود دراجته الهوائية على الشارع الذي يربط مستوطنتي "كيبوتس همعفيل" و"غفعات حاييم".

وجاء أن غيورا تسحور الذي يبلغ من العمر (70 عاما) قد لقي مصرعه بعد أن دهسته شاحنة، وتم نقله إلى مستشفى "هيلل يافي" بحالة خطيرة، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياته.



وينسب لتسحور القيام بعدة عمليات في الموساد خارج الكيان الصهيوني، كان من بينها اختطاف العالم النووي الصهيوني مردخاي فعنونو عام 1986 وإعادته إلى الكيان.

وبحسب "يديعوت أحرونوت" الصهيونية فإن تسحور قد شارك في عدد كبير من العمليات التي قام بها الموساد في الخارج. وأشغل في سنوات السبعينيات نائبا لضابط وحدة "كيدون" التي تنفذ عمليات الاغتيال، وعين فيما بعد قائدا للوحدة.

وأضافت الصحيفة أنه في الفترة التي نشط فيها في وحدة "كيدون" نسب للموساد عدة عمليات كان أشهرها: اغتيال ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في بروكسل نعيم خضر في مطلع حزيران/ يونيو من العام 1981، وإصابة عدد من كبار المسؤولين في منظمة التحرير في عمليات أخرى في أوروبا، بينهم أبو داوود (مخطط عملية ميونيخ في أولمبيادة 1972) في بولندا في العام 1981.

كما ينسب للوحدة إغراق "سفينة العودة" التي كان يفترض أن تبحر من قبرص إلى الكيان في العام 1988.

وينسب لتسحور المشاركة في حسم معركة احتلال مدينة نابلس في العام 1967، وكان يقود فرقة دبابات في حينه.