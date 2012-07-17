مخيمات النور تشارك أهالي الأسرى اعتصامهم أمام الصليب بغزة

شارك المئات من أشبال وزهرات مخيمات النور الإبداعية، أهالي الأسرى اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، تضامناً مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

وأكد المدير التنفيذي للمخيمات رامي القرا " أن الأسرى هم رمز صمود ومقاومة الشعب الفلسطيني وأن مشاركة مخيمات النور لذوي الأسرى اعتصامهم يأتي للتضامن مع الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام .

وأضاف "أن التضامن مع الأسرى واجب وطني", مشيراً إلى أن مخيمات النور التي تنظمها الرابطة الإسلامية في كافة مناطق قطاع غزة تسعى لمشاركة الأسرى همومهم وآلامهم ومشاطرتهم المحنة بالتضامن معهم وتعريف الأشبال بمعاناتهم وتضحياتهم في سبيل الله ووطنه.

وأشار القرا إلى أن مخيمات النور تسعى للوصول لكل بيت فلسطيني من خلال المشاركة في الفعاليات المجتمعية، مبيناً أن مخيمات النور ستنظم غدا حملة لتنظيف مناطق وأحياء القطاع بالتعاون مع البلديات، إضافة لزيارة عدداً من بيوت عوائل الشهداء والأسرى .

ونوه القرا إلى أن الحفل الختامي لهذه المخيمات سيكون صباح يوم الاربعاء المقبل على أمام الصليب الأحمر بغزة للتأكيد على أهمية قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال.