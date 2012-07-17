السفير عُثمان: لايمكن حصر جهود مصر بمعدلات دخول الوقود القطري

أكد ياسر عثمان سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء أن مصر تقوم بجهود كبيرة للمساهمة في حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ، لافتاً إلى أنه يوجد تجني من دوائر محدودة على هذا الدور الكبير ومحاولة لحصره في نطاق قياس معدلات دخول الوقود القطري إلى القطاع.

وشدد عثمان في تصريحات لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في غزة على أن الجهد المصري لحل أزمة كهرباء غزة أكبر من ذلك وأشمل من هذه النظرة الضيقة.

وأشار إلى جهود مصر المبذولة بعد ثورة 25 يناير لحل هذه الأزمة على عدة مستويات في مقدمتها زيادة كمية الكهرباء التي يتم إمدادها مجانا لجنوب قطاع غزة من 17 ميجاوات لأكثر من 30 ميجا وات مع وجود خطط لزيادتها مرة أخرى بعد الانتهاء من مشاريع التقوية اللازمة.

وأشار أيضا إلى قيام مصر برعاية اتفاق هام بين حكومتي رام الله وغزة يتم بمقتضاه مد محطة كهرباء غزة بكميات كبيرة من الوقود الصناعي0

وتابع، مصر تعمل على تسريع وتيرة دخول الوقود القطري إلى غزة والذي دخل منه حوالي 4 ملايين لتر، بخلاف الإسراع من الانتهاء من الدراسات المتعلقة بالربط الثماني ،لافتاً إلى أنه لايجب إغفال مدى استفادة قطاع غزة من الوقود الذي يدخل من مصر بشكل غير شرعي .

وأكد عثمان أن كل ذلك يأتي انطلاقاً من حرص مصر على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بغزة وتخفيف الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

وأكد سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية أن مصر ستسمر في بذل الجهود للمساعدة في حل أزمة كهرباء قطاع غزة 0

وكانت سلطة الطاقة بغزة قد أرجعت تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في القطاع إلى تأخير إدخال الوقود القطري من الجانب المصري وقالت إن عجز الكهرباء بلغ 50 %0