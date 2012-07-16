صحافيون يرفضون التفتيش العاري لتغطية مؤتمر كلينتون وفياض

رفض الصحافيون الامتثال لأوامر الشاباك "الإسرائيلي" بخلع ملابسهم قبل دخولهم للقاء وزيرة الخارجية الأمريكية لتغطية مؤتمر صحفي في فندق ديفيد سيتي دال بالقدس عقب لقائهما رئيس الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية سلام فياض.

وعبر عدد من الصحافيين عن رأيهم بالقول: إنهم وبعد التنسيق المسبق، طلب الشاباك "الإسرائيلي" من الصحفيين قبيل دخولهم للمؤتمر الصحفي مع كلينتون تعريضهم للتفتيش العاري، وانسحبوا ورفضوا الدخول لإجراء الحوار".

كما وأكد الصحفيون الفلسطينيون الذين رفضوا التفتيش العاري، ان الشاباك "الإسرائيلي" لم يطلب التفتيش العاري من الصحفيين "الإسرائيليين" والأجانب لدخولهم للمؤتمر الصحفي لكلينتون في مقر القنصلية الأمريكية بالقدس.

كما وأكدوا ان الشاباك "الإسرائيلي" قام بتفتيش معدات الصحفيين من جهاز تسجيل للصوت وما يملكون تفتيشا دقيقا جدا استمر اكثر من 10 دقائق، ثم طلبوا التفتيش العاري.

وابلغ الصحفيون القنصلية الامريكية برفضهم واستنكارهم لهذه المعاملة، وبدورها أخبرتهم إنها تأسف لما حدث وستنقل رسالة احتجاجهم لما حدث للمسوؤلين.