النائب العام يأمر بعودة مبارك لمستشفى سجن مزرعة طرة

أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود الاثنين باعادة مبارك الى سجن طرة بعد ان تم نقله الى احد المستشفيات الشهر الماضي اثر اصابته بازمة صحية.

واعلن الناطق الرسمي للنيابة العامة عادل السعيد ان "النائب العام اصدرالقرار بنقله من المستشفى العسكري بالمعادي إلى سجن طرة بعد تحسن وضعه الصحي.

وقال :"إن النائب العام قد أصدر فى 4 يوليو الجارى قرارا بتشكيل لجنة طبية برئاسة كبير الأطباء الشرعيين وعضوية اثنين من مساعديه، ومدير القطاع الطبى لمصلحة السجون، واثنين من أساتذة كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة، لفحص الحالة الصحية للمحكوم عليه لبيان مدى إمكانية نقله الى سجن المزرعة أو إلى مستشفى السجن وفقا لحالته الصحية لاستكمال تنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده.



وأوضح أن اللجنة قامت بالاطلاع على الملف الطبى وأوراق العلاج الخاصة به بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وتوقيع الكشف الطبى عليه وإجراء الفحوصات والأبحاث التى رأت اللجنة إجراءها له، وانتهت اللجنة بإجماع أراء أعضائها إلى أن حال مبارك الصحية مستقرة حاليا بصفة عامة تحت العلاج الدوائى، وأنها تعتبر من الوجهة الطبية جيدة قياسا بالنسبة لمن هم فى مثل سنه، وأنه لا توجد لدى المحكوم عليه سمة مدعاة صحيحية فعلية تستلزم بقاءه حاليا فى مستشفى القوات المسلحة بالمعادى أو بأى مستشفى آخر ذى إمكانيات تقنية تكنولوجية عالية.



وأشار المستشار السعيد إلى أنه قد تم إخطار وزير الداخلية ومصلحة السجون بقرار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المحكوم عليه إلى مستشفى سجن المزرعة مع توفير المتابعة والعناية الطبية اللازمة لحالته.