عضو تشريعي لــ« فلسطين اليوم »: نريد محاسبة مفتعلي أزمة الكهرباء بغزة

قال عضو المجلس التشريعي عن حركة " فتح" د" فيصل أبو شهلا" اليوم أن هناك أصابع اتهام متعددة تحاول أن تستثمر أهل قطاع غزة باستمرار قطع الكهرباء بشكل مستمر عنه .

ودعا " أبو شهلا" في تصريح خاص لــ" وكالة فلسطين اليوم" إلى إغلاق ملف أزمة الكهرباء في غزة بأسرع وقت ، ومحاسبة كل من يتورط بفعل ذلك .

وطالب عضو المجلس التشريعي بتشكيل لجنة تقصى حقائق من كافة الفصائل الفلسطينية لمتابعة ومراقبة أزمة الكهرباء وتحديد المسئول عن مفتعلي الأزمة .

وبخصوص ملف المصالحة ، أشاد أبو شهلا بموقف الرئيس المصري" محمد مرسى" تجاه ملف المصالحة، والذي وعد فيه أن يقف على مسافة واحدة بين حركتي " حماس وفتح" حتى إنهاء الانقسام بشكل تام.

وفى ذات السياق دعا أبو شهلا بعودة عمل لجنة الانتخابات والتحضير لها خلال المرحلة المقبلة ،متهما حركة حماس بالغير جادة في انجاز ملف المصالحة حال استمرت بمنع عمل اللجنة بقطاع غزة.

وهذا ولم تتوصل لقاءات الفصائل الفلسطينية بجهاز المخابرات المصرية بالعاصمة " القاهرة" لنتائج إيجابية وسط ترقب الشارع الفلسطيني لزيارة رئيس السلطة محمود عباس إلى القاهرة الثلاثاء المقبل للقاء الرئيس المصري "محمد مرسي ".

وحول زيارة هيلارى كلينتون للمنطقة أوضح " أبو شهلا" أن زيارتها لجمهورية مصر في بداية جولتها تأكيد على أهمية الدولة كقوة إقليمية بالمنطقة .

وأكد أن زيارة كلينتون للمنطقة هي محاولة لخلق نوع من التوتر بين الشعبين الفلسطيني والمصري ، لافتا إلى مدى قوة العلاقة بين الشعبين.