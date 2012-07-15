طولكرم: الثلاثاء تنطلق فعاليات مؤتمر التنمية بمشاركة 400 مستثمر

أعلنت محافظة طولكرم، استكمال التحضيرات والاستعدادات لاطلاق مؤتمر التنمية، المقرر أن تبدأ فعالياته بعد غد الثلاثاء.

وقال جمال سعيد مسير اعمال محافظة طولكرم رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان، جمال سعيد، ان 400 من رجال الأعمال الفلسطينيين المغتربين والمقيمين في الوطن سيشاركون في أعمال المؤتمر الذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع نادي خريجي المدرسة الفاضلية، وبلدية طولكرم، والغرفة التجارية الصناعية، ويستمر ثلاثة ايام.

واوضح ان المؤتمر يهدف استقطاب عدد من المشاريع الاستثمارية ذات الطابع الإنتاجي، التي توفر وتخلق فرص عمل للمئات من العاطلين عن العمل وتحديدا خريجي الجامعات والمعاهد الفلسطينية، والعمال الذين حرموا من العمل داخل الخط الاخضر، لا سيما وان طولكرم تعتبر من اكثر المحافظات معاناة من البطالة.

وأشار الى ان الكثير من رجال الأعمال الفلسطينيين من أبناء المحافظة المقيمين في الخارج، لديهم رغبة في إقامة مشاريع استثمارية في وطنهم، لافتا الى الدور الكبير الذي تقوم به جمعية خريجي مدرسة خضوري، ومقرها عمان في التواصل مع رجال الأعمال الذين اكدوا مشاركتهم في اعمال المؤتمر.

ومن المقرر ان ينظم حفل افتتاح المؤتمر في اليوم الأول في قاعة ريم البوادي في مدينة طولكرم وتعقد باقي جلسات المؤتمر في حرم جامعة فلسطين التقنية ( خضوري ) ، ومن المتوقع ان يفتتح الرئيس محمود عباس المؤتمر بحضور رئيس الوزراء د. سلام فياض، وعدد من المسؤولين إضافة الى عدد كبير من المستثمرين العرب والأجانب على حد سواء.