موجة حر شديدة تضرب المنطقة ذروتها الثلاثاء والأربعاء

تضرب الأراضي الفلسطينية ومنطقة بلاد الشام موجة حر تصل ذروتها يومي الثلاثاء والاربعاء، بحيث تصل في مدينة اريحا والاغوار الفلسطينية بحدود 45 درجة مئوية.



ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعاً تدريجياً، وتصبح أعلى من المعدل السنوي العام بحوالي 8 الى9 درجات مئوية, ومن المتوقع أن تلامس درجة الحرارة في القدس والمرتفعات الفلسطينية العالية 35 مئوية، أما في جنين والسهول الشمالية 40 مئوية فأكثر، وفي اريحا قد تصل درجة الحرارة الى 45 مئوية مع أجواء شديدة الحر وحارقة في ساعات الذروة الممتدة بين العاشرة والنصف صباحاً والرابعة والنصف عصراً.



وقالت دائرة الارصاد الجوية : أن موجة الحر ستستمر حتى نهاية الاسبوع الحالي ومن المتوقع ان تكون ذروتها يومي الأربعاء والخميس (18-19/07/2012)، حيث من المتوقع أن تكون درجة الحرارة العظمى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية .



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الظهيرة.



وتشهد اليوم الاحد وغدا الاثنين درجات الحرارة انخفاضاً طفيفاً، إلا انها تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية، وتبقى الاجواء الحارة هي السائدة في مختلف المناطق، بينما تكسر مناطق أريحا والأغوار والبحر الميت حاجز الأربعين.