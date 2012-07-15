رابطة علماء فلسطين تنظم حملة حراسة الفضيلة على شاطئ بحر خان يونس

نظمت رابطة علماء فلسطين فرع خان يونس بالتعاون مع مديرية أوقاف خان يونس حملة حراسة الفضيلة والتي خصصت لجميع الاستراحات على شاطئ بحر خان يونس, بهدف نشر الفضيلة والآداب الإسلامية أثناء تواجد المصطافين على شاطئ البحر, وذلك منذ مطلع الشهر الحالي حتى نهاية الصيف, بمشاركة عدد من العلماء والدعاة.

وقال مدير الحملة أ. محمد الفرا رئيس الدائرة العلمية برابطة علماء فلسطين: " إن الحملة تسعى لنشر الفضيلة وحراسة المجتمع المسلم حتى على شاطئ البحر كونه المتنفس الذي تحتشد عنده العائلات والشباب للترفيه والاصطياف".

وأضاف: " إن الحملة مستمرة ما دامت الدعوة وإن تعددت أشكالها, فتارة ستجدونها على المحال التجارية وتارة على البيوت, وتارة على شواطئ البحر من أجل النهوض بأمتنا وإعادتها إلى القيم التي غرسها الإسلام للوصول إلى الإنسان الصالح في المجتمع".

وفي ذات السياق تم توزيع بوسترات جلدية بعنوان آداب الترفيه على شاطئ البحر تحوي الضوابط الشرعية في الترويح عن النفوس ومجموعة متعددة من الآداب, كما ونشرت مجموعة من الملصقات التي تحدد اللباس الإسلامي الملتزم وتنهى عن اللباس المخالف الذي يثير شباب المسلمين وينشر الرذيلة في المجتمع المسلم.