الهيئة الاسلامية المسيحية تحذر من انتهاك حرية العبادة بالقدس

حذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من خطوة تصعيدية جديدة، وانتهاك يترصد حرية العبادة وحرمة المقدسات الدينية، وهو ما كشفت عنه صحيفة يديعوت احرنوت العبرية من عزم مستوطني التلة الفرنسية بمدينة القدس المحتلة تركيب مكبرات للصوت وتشغيل موسيقى أثناء رفع الآذان، للتشويش على صوت الآذان في حي العيسوية القريب من التلة.

وأكدت الهيئة في بيان لها على أن قوات الاحتلال ومستوطنيه قد أعدوا العدة للتضييق على المسلمين في شهر رمضان الفضيل، ووضع العديد من العراقيل لتبديد فرحتهم بهذا الشهر، من إغلاق للمدينة وزيادة للحواجز على أبواب المسجد الأقصى.

واضافت أن ما يخططون له من تشويش على الآذان وخاصة اذان الفجر الذي يعتبر المنبه الأول لبدء الصيام، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة لانتهاك حرية العبادة.