أوامر عسكرية « إسرائيلية » لطرد الغزيين والأجانب من الضفة

أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، نينسان الون، أمرا عسكريا يمنح صلاحيات كاملة لمفتشي ما تسمى "وحدة عوز" والتي تعمل على اعتقال الأجانب في "إسرائيل"، بالعمل في المناطق الفلسطينية واعتقال كل شخص لم يحصل على ترخيص بالتواجد في أراضي السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الهدف من القرار هو طرد المتضامنين والمتطوعين الأجانب الذين يمكثون في الضفة الغربية ويتظاهرون ضد سياسة "إسرائيل".

وحسب الأمر الجديد فان جنود "وحدة عوز" يستطيعون اقتحام المناطق الفلسطينية المصنفة،( أ. ب.ج) دون الأخذ بعين الاعتبار اتفاق أوسلو الذي حدد حدود عمل "الإسرائيليين" في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة، أن مفتشي عوز يستطيعون الدخول إلى مناطق السلطة وتفتيش البيوت واعتقال كل من لا يملك تصريحاً بالمكوث في الضفة، ومن ضمنهم سكان غزة الذين يعيشون في الضفة ولا يملكون تصريحاً من جيش الاحتلال.

وحسب الأوامر العسكرية "الإسرائيلية"، فانه لا يسمح لأي شخص بالمكوث في الضفة الغربية أكثر من 48 ساعة إذا لم يحصل على تصريح خاص من سلطات الاحتلال، وهذا الأمر يجعل من كل من يدخل الأراضي الفلسطينية إلى مخالف لأوامر جيش الاحتلال ويمكن اعتقاله وطرده.

يذكر انه في عام 2010 اعتقلت وحدة عوز "الإسرائيلية" متضامنات أجنبيات في رام الله، لكن المحكمة العليا "الإسرائيلية" قررت أنه لا يمكن لوحدة عوز العمل في المنطقة (أ) وتم آنذاك إطلاق سراح المتضامنات الأجنبيات اللواتي عدن إلى الضفة الغربية، لكن الأوامر العسكرية الجديدة من شأنها أن تعطي الغطاء القانوني للوحدة.