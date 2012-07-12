حركة حماس في السجون تنهي انتخاباتها الداخلية

أفاد مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان عن انتهاء الانتخابات الداخلية لحركة حماس في سجون الاحتلال والتي أفرزت عن انتخاب الهيئة القيادية العليا للحركة الأسيرة داخل السجون والتي جرى الإعداد لها لشهرين كاملين.

وقال الباحث المختص في شؤون الأسرى فؤاد الخفش إن انتخابات الهيئة القيادية العليا أسفرت عن انتخاب الأسير عباس السيد رئيساً للهيئة العليا، فيما تولى الأسير محمود عيسى والذي خرج من العزل مؤخراً نائب الرئيس.

وعن باقي الأعضاء قال الخفش تم انتخاب أعضاء الهيئة وهم الشيخ جمال أبو الهيجاء والقيادي ابراهيم حامد وحسن سلامة ومحمد صبحه ومعتصم سماره ومهند شريم ومعاذ بلال وباجس نخله ومحمود شريتح وجمال الهور ومنير مرعي واسلام جرار ومحمد عرمان.

وقال الخفش جزء كبير من أعضاء الهيئة تم خروجهم من العزل الانفرادي مؤخرا وغالبية أعضاء الهيئة من فئت الشباب والملاحظ للأسماء يجد أن جميع الأسرى المنتخبين هم من قيادة الإضراب الأخير الذي خاضته الحركة الأسيرة الذي أفضى إلى خروج جميع الأسرى المعزولين من العزل الانفرادي (باستثناء أبو سيسي).

وعن هذه الانتخابات قال الباحث الخفش والذي اعد رسالة الماجستير الخاص به عن التجربة الديمقراطية للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أن حركة حماس تحرص كل عام على انتخاب هيئه قياديه عليا لها وعن الانتخابات الأخيرة قال الخفش هذه الانتخابات الخامسة التي تجريها الحركة تحت مسمى هيئة قيادية عليا .

وأضاف الخفش هذه الهيئة تم اختيارها عن طريق الانتخاب والتي بدأت باختيار 360 عضوا يمثلون المؤتمر العام للحركة والتي تنطبق عليهم شروط خاصة مثل تاريخ انضمامه للحركة وتاريخه النضالي وأمور أخرى يتم انتخابهم من قبل القاعدة الاعتقالية في كل سحن ليتم بعد ذلك انتخاب مجلس الشورى العام للسجون والمكون من 51 عضوا ، ليتم بعد ذلك انتخاب 15 عضواً هم أعضاء الهيئة القيادية العليا للحركة وهؤلاء يقومون بعد ذلك بانتخاب رئيس الهيئة والذي كان عباس السيد ونائب للرئيس وهو محمود عيسى ليتم بعد ذلك توزيع الحقائب على باقي الأعضاء حسب كفاءة كل عضو .

وذكر الخفش أن هذا الأمر يوضح مدى وعي الحركة الأسيرة ومدى ممارستها للديمقراطية وتطبيقها فالانتخابات العامة للهيئة العليا تتم كل عامين مره، أما عن الانتخابات الداخلية للسجون والأقسام فهناك انتخابات داخليه كل دوره انتخابية تقدر بأربعة شهور .

وذكر الخفش أن مثل هذه الممارسات والسلوكيات توضح مدى حب وحرص الفلسطينيين على الديمقراطية والمشاركة في اختيار صناع القرار ، وذكر أنه لا يحق انتخاب شخص لدورتين متتاليتين وهذا يحاكي اعرق نظم الديمقراطية العالمية كما لا يحق للفرد انتخاب نفسه .

وبارك الخفش للحركة الأسيرة هذا العرس وهذه التجربة والتي تقوم بها جميع الفصائل في سجون الاحتلال داعيا وسائل الإعلام والمراكز البحثية لتسليط الضوء على هذه التجربة الرائدة والمميزة.