الأغا: الاتصالات مستمرة لحل قضية تفريغات 2005

أكد د. زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس هيئة العمل الوطني أن الاتصالات مع الجهات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية مستمرة ولم تنقطع لحل قضية تفريغات 2005 عبر تثبيت حقوقهم الوظيفية وإعادة رواتبهم المقطوعة .

وأوضح د. الأغا في بيانه الصادر عنه اليوم، أنه شخصياً يتابع هذه القضية مع الجهات الرسمية في الحكومة الفلسطينية برام الله ومع الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء د. سلام فياض وتلقى وعوداً بحلها .

وأشار د. الأغا إلى أن موظفي 2005 هم موظفون رسميون ويجب أن تصرف لهم رواتبهم بالكامل ومنحهم حقوقهم الوظيفية والإدارية وفي المقدمة منها التأمينات الصحية إلى جانب علاوة الأبناء والزوجة .

ورفع د. الأغا صوته إلى جانب صوت موظفي تفريغات 2005 مناشداً الرئيس أبو مازن ورئيس الوزراء بحكومة رام الله سلام فياض بحل قضيتهم ومنحهم حقوقهم بشكل عاجل وانتشال أسرهم من التدهور المعيشي خاصة أنهم مقبولون على شهر رمضان والعيد وسنة دراسية جديدة ويكفي ما عانوه خلال السنوات الخمس الماضية