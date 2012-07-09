زكارنة: الرواتب متوفرة في خزينة السلطة بزيادة 30 مليون دولار

قال رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بسام زكارنة، إن لديهم معلومات من وزارة المالية تفيد بأن الرواتب متوفرة في خزينة السلطة الوطنية، إضافة الى ما يزيد عن 30 مليون دولار ، زيادة على فاتورة الرواتب.

وأشار الى أن سلطات الاحتلال حولت عائدات الضرائب الى السلطة وكذلك اوفى الاتحاد الاوروبي بالتزاماته المالية، إضافة الى زيادة نسبة جباية الضرائب من الشعب الفلسطيني.

وأضاف زكارنة في حديث لراديو بيت لحم 2000: "لايعقل أن تقول وزارة المالية أن الرواتب تأخرت وتدير ظهرها للموظفين دون ان يكون هناك اهتمام في حاجة المواطنين، ويجب عليهم السير وفق ترتيبات معينة مع شركة الكهرباء والبنوك للتسهيل على الموظف لمواجهة هذه الازمة".

وأردف أن الموظف تجاوز كل الحدود الاستدانة، حيث استادن من جاره او من البنك لتسديد التزاماته، والأصل أن يكون هناك سرعة في صرف الرواتب.

وقال: "ما نأمله أن يكون هناك ترتيبات مع الحكومة لصرف الرواتب غدا او بعد غد على أبعد تقدير"، واصفا الموظف بأنه رأس الحربة دائما في مواجهة الأزمات، وسيكون كذلك رأس حربة في مواجهة أي ابتزاز للقيادة الفلسطينية من أي جهة كانت.

وأوضح أن الحكومة عبرت دائما عن أن النقابة شريكة أساسي وعليهم تنفيذ ما عبروا عنه على أرض الواقع، متهما الحكومة بالفشل في السياسات المالية في فترة الـ 10 سنوات الماضية.