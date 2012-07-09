هزة أرضية بقوة 6:1 تضرب رودس وتهز إسرائيل ومصر

ضربت هزة أرضية بقوة 6,1 درجة على مقياس ريختر مساء الاثنين الجزيرة اليونانية رودس وشعر بها سكان العاصمة المصرية فيما ابلغ العديد من سكان إسرائيل الجهات المختصة بشعورهم بالهزة .

وقال مصدر في معهد الزلازل الإسرائيلي ان الهزة التي وقعت تمام الساعة 17:00 ضربت منطقة حوض المتوسط وان مركز الزلازل تفاجئ من حجم الاتصالات الهاتفية التي انهالت عليه من سكان انتابهم القلق رغم ان الهزة لم تضرب إسرائيل بشكل مباشر.

لكن مواقع عبرية أكدت ان الهزة شعر بها سكان طبريا شمال اسرائيل وحتى مدينة بئر السبع جنوبا.

ولم تسجل اصابات او اضرار حتى الان.

وفي لبنان شعر أهالي الساحل اللبناني بهزة أرضية بقوة 5,6 درجات، وعُلم ان مصدرها بين قبرص ورودوس.

و شعر سكان القاهرة , بهزة أرضية بسيطة منذ دقائق قليلة , وعلمت الفجر من مصدر في مرصد حلوان أن الهزة بغلت قوتها 5.6 بمقياس ريختر