التضامن:الاحتلال اعتقل 42 مواطناً من محافظة نابلس خلال شهر يونيو

أفادت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال الشهر الماضي (42) مواطنا من محافظة نابلس، بينهم (5) أطفال تقل أعمارهم عن الثامنة عشر، إضافة إلى عدد من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

وذكر المحامي والباحث في المؤسسة أحمد طوباسي، أن الاعتقالات شبه اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال في المحافظة طالت عشرات المنازل في أحياء متفرقة من المدينة ومخيماتها والقرى المحيطة بها، مشيراً إلى أن هذه المداهمات ترافقها عمليات دهم وتفتيش للمنازل المستهدفة، كما يتخللها في كثير من الأحيان تحطيم لأثاث والاعتداء على سكانها.

ولفت إلى أنه يتم نقل وتحويل من يتم اعتقالهم إلى معسكر حوارة جنوب المدينة ومراكز الاعتقال والتحقيق والسجون المختلفة.

وعبر طوباسي عن إدانة مؤسسة التضامن لانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، في ضوء تصاعد عمليات الاعتقال والاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون خلال عملية الاعتقال وبعده.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن وبشكل شبه يومي حملات دهم واعتقال لمئات الشبان في مختلف أرجاء مدن الضفة الغربية، حيث وصل عدد الذين اعتقلتهم خلال حزيران الماضي إلى أكثر من (265) مواطنا بينهم (38) طفلا وثلاث نساء.