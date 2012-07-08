أوباما يدعو مرسى لزيارة أمريكا في ايلول

قال نائب وزيرة الخارجية الأمريكية ويليام بيرنز عقب لقائه مع الرئيس المصري محمد مرسي بقصر رئاسة الجمهورية ظهر الأحد إنه سلم مرسي رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما تتضمن تهنئة على فوزه بالانتخابات وثقة الشعب المصري فيه.



وأضاف أن الرسالة أيضًا تضمنت دعوة من أوباما لمرسي لزيارة أمريكا في شهر ايلول المقبل، حيث أبدى استعداد الولايات المتحدة لدعم التحول الديمقراطي في مصر وعن الاقتصاد المصري بكل وسائل الدعم ومن خلال جميع المؤسسات المصرفية الأمريكية.



ولم تتناول رسالة أوباما أية موضوعات متعلقة بالعلاقات المصرية الإسرائيلية كما تردد قبل زيارة بيرنز لمرسي، واكتفت فقط بالتأكيد على أهمية مصر كقوة لحفظ السلام في المنطقة.



من جانبه، حمل مرسي ويليام بيرنز رسالة شكر للرئيس أوباما على تهنئته ومشاعره الطيبة وبخاصة مكالمته الهاتفية إليه عقب إعلان نتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية وأعلن فوزه برئاسة مصر.



وشكره أيضًا على إبداء الولايات المتحدة الأمريكية رغبتها في دعم ومساعدة الاقتصاد المصري.



وأكد مرسي في رسالته لأوباما حرصه على توطيد العلاقات بين مصر وأمريكا والعمل معا من أجل حل كل المشاكل الخاصة في المنطقة