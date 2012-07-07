بالفيديو..أسلحة نارية في مقابلة تلفزيونية بين نائبين في الأردن

أفادت العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي 'فيس بوك' انه وفي حادثة غريبة من نوعها أقدم النائب الأردني محمد الشوابكة على ضرب النائب السابق منصور سيف الدين مراد بالحذاء ومن ثم قام بإشهار مسدس في وجهه على الهواء مباشرة.



وقد حدث ذلك في تمام الساعة العاشرة والثلث من مساء اليوم الخميس - وعلى الهواء مباشرة في محطة جوسات الأردنية وأثناء حوار سياسي بين النائب محمد الشوابكة والمعارض السياسي منصور سيف الدين مراد حيث أنفعل الشوابكة وقام بخلع حذائه محاولا ضرب مراد ثم أشهر مسدسا في وجهه.



الحلقة كانت مخصصة للحديث عن مجلس النواب وانجازاته وبعض الأمور الخلافية.



وبعد حدوث المشاجرة على الهواء مباشرة تم قطع بث الحلقة وسط حالة من الفوضى.







