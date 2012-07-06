الاحتلال يقتحم « يطا » ويعتقل شاباً ويقتحم منازل المواطنين

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الجمعة، بلدة يطا، واعتقلت شاباً فلسطينيّا، وداهمت عدداً من المنازل جنوب الخليل بالضفة المحتلة .

واقتحمت دورية لقوات الاحتلال البلدة في ساعات متأخرة من صباح اليوم، وداهمت منزل الحاج خليل النجار، واعتقلت نجله محمد 23 عاما ، بعد العبث بمحتويات المنزل، وتم نقله لمركز عتصيون شمال الخليل.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل لعائلة العدرة والنجار وابو تحفة، وفتشتها بشكل دقيق وعبثت بمحتوياتها .

وأقامت قوات الاحتلال عدداً من الحواجز العسكرية على مفترقات رئيسية بالخليل، منها حاجز عسكري على مفترق الفوار جنوب المحافظة، إضافة إلى حاجز عسكري آخر على المدخل الشمالي للمحافظة، ببلدة حلحول شمالا.