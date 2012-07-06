جيروزاليم بوست تزعم: البولونيوم وضع في ملابس عرفات بعد وفاته

زعمت صحيفة "جيروزاليم بوست" "الإسرائيلية" اليوم الجمعة أن النسبة المرتفعة من مادة البولونيوم المشعة السامة التي عثر عليها في متعلقات الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات تم زرعها في ملابسه بعد وفاته بفترة.

ونقلت الصحيفة عن خبير "إسرائيلي" في مكافحة الإرهاب في تصريحات خاصة لها قوله "أن النسبة المرتفعة من سم مادة البولونيوم المشع التي عثر عليها في متعلقات عرفات تشير إلى أن هذا السم تم زرعه بتلك المتعلقات بعد وفاة الزعيم الفلسطيني الراحل بفترة طويلة".

كما نقلت الصحيفة عن الخبير وهو الدكتور إيلى كارمون- من المركز متعدد المجالات، معهد هرتزليا لشئون مكافحة الإرهاب، وهو متخصص في الهندسة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والإرهاب النووي قوله ردا على ما تردد من أن الباحثين في الفيزياء المشعة بمعهد في لوزان بسويسرا، اكتشفوا مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من البولونيوم على متعلقات عرفات - أن " مضى نصف عمر فاعلية المادة " من شأنه أن يجعل من المستحيل أن يتم اكتشاف مستويات عالية من البولونيوم من هذا القبيل لأنه كان قد يتحلل إشعاعيا نسبة كبيرة منه وذلك إذا كان قد استخدم لقتل عرفات قبل ثماني سنوات مضت.

وأضاف أنه وفقا للتقارير فإن فترة نصف العمر للبولونيوم 138 يوما "مما يعنى أن نصف ما تبقى من الرمادة يتحلل تقريبا كل أربعة أشهر ونصف الشهر"، مشيراً إلى أنه الآن وبعد ثماني سنوات من وفاة عرفات، حسبما ذكرت وعلماء سويسريون فإنه تم اكتشاف مستويات من البولونيوم من 54 ميليبى كواريلز إلى 180 ميليبى كواريلز في متعلقاته، التي تعتبر مستويات عالية.