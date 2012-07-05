شركة الكهرباء « الإسرائيلية » تهدد بقطع الكهرباء عن القرى الفلسطينية بالضفة

هدد رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء "يفتح رون تال" صباح اليوم الخميس، بقطع الكهرباء عن القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، في حال استمرت السلطة الفلسطينية بعدم دفع الأموال المستحقة عليها لصالح الشركة.

وأضاف "تال" خلال مقابلة مع صحيفة " إسرائيل اليوم" قائلاً:" إن ديون السلطة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بلغت نحو 6.4 مليون شيكل، وهذا الوضع لا يطاق، وسيؤدي لاتخاذ إجراءات مختلفة أحدها هو فصل الكهرباء لهؤلاء المستهلكين".

وتابع قائلاً:" إن هذا حمل ثقيل وغير عادل وغير مبرر، وليس من المعقول أن يقوم الموطنين الإسرائيليين بتغطية الديون للسلطة الفلسطينية"

ومن جانبه دعا رئيس البنية التحتية "لنداو" إلى اقتطاع الأموال المستحقة على السلطة، من قيمة عائدات الضرائب التي تدفعها "إسرائيل" للسلطة الفلسطينية.