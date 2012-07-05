الحكومة الليبية تبدأ محاكمة رموز نظام القذافى فى جلسات علنية

صرح الناطق باسم الحكومة الليبية ناصر المانع بأن وزارة العدل الليبية قد تسلمت مقار المحاكم والنيابات فى عدد من المدن الليبية، ومنها مدن سوسة، والجبل، ودرنه، ومساعد، كما تسلمت الحكومة مقر التفتيش القضائى فى محكمة المحجوب، وإدارة الهيئات القضائية ومجمع محاكم سرت ومحكمة الأحوال الشخصية سرت ومحكمة بن جواد.

وأشار المانع، فى تصريحات له مساء اليوم، إلى أن القضاء الليبى قد بدأ فى محاكمة عدد من رموز النظام السابق فى جلسات علنية.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الحكومة الليبية، إن وزارة الدفاع قررت إيفاد عسكريين ليبيين إلى فرنسا لتلقى دورة تدريبية فى مجال الغطس والتعامل مع المتفجرات، وإيفاد 36 طبيبا تابعين لإدارة الخدمات الطبية العسكرية للدراسة بالخارج.