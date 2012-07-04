الطقس:أجواء صيفية حتى الجمعة

يكون الجو، اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غدا الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف، ولا يطرأ أي تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف ارتفاع الموج.