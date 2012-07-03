إنقاذ 278 غريق في بحر غزة خلال أسبوع

قالت مديرية الدفاع المدني بغزة إن طواقمها نجحت في إنقاذ 278 غريق خلال الأسبوع الماضي.

وبيَّن تقرير أسبوع للدفاع المدني أن الجهاز نفَّذ 341 مهمة خلال الفترة من 24 وحتى 30 يونيو/حزيران المنصرم.

وذكر التقرير أن طواقم الإنقاذ والإطفاء نجحت في إخماد 25 حريقاً نشبت بأماكن متفرقة من قطاع غزة، وإنقاذ 8 مواطنين إلى جانب نقل 28 إصابة وحالة مرضية، وتقديم الرعاية اللازمة لحالتي اختناق.

وأرجع تقرير الدفاع المدني أسباب الحرائق إلى الإهمال والبلاغات الكاذبة وعبث الأطفال والماس الكهربائي، لافتاً إلى السيطرة على 8 حرائق من قبل المواطنين.