بالفيديو .. الأشعل: يجب دفن مبارك في « إسرائيل »

دعا الدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى دفن الرئيس المخلوع حسني مبارك في إسرائيل بعد وفاته.

وقال :"إن مبارك كان يكره مصر ويتآمر عليها ولابد أن يدفن بجوار اليهود الذين أحبهم وأحبوه بشدة, مشيرا إلي أن تراب مصر الطاهر لا يمكن أن يدفن به شخص خائن.

على صعيد آخر أكد الأشعل - في مقابلة على قناة "المحور" في برنامج "صباحك عندنا" اليوم الثلاثاء – أن الترتيبات الأمنية في سيناء تحتاج الى مراجعة خاصة وأن اتفاقية "كامب ديفيد" تجيز ذلك.

ولفت الى أن إسرائيل تحاول اختلاق المشاكل لمصر في سيناء بزعمها وجود عناصر إرهابية تهدد أمنها.

ونبه الأشعل الى أن إسرائيل تحاول التحرش بالنظام الجديد وإشغاله خاصة وأن فكرة تولي رئاسة د.محمد مرسي لرئاسة الجمهورية مزعجة جدا لها.