واعد: الاحتلال يبلغ أسرى « إيشل » بزيارة ذويهم قبل شهر رمضان

أفادت جمعية واعد للأسرى والمحررين بأن قوات السجون الصهيونية أبلغت أسرى سجن إيشل بأنها قررت السماح لعائلاتهم من قطاع غزة بزيارتهم وذلك قبل شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد آخر فقد قامت قوات السجن ذاته بعملية تنقلات طالت خمسة عشر أسيرا من سجن إيشل إلى قسم 6 في سجن النقب إضافة إلى عملية نقل 80 أسيرا من سجن ريمون إلى سجن نفحة.

وقد شهدت الأيام القليلة الماضية إضافة إلى ذلك حسبما ذكر المحرر مجدي حماد نائب رئيس جمعية واعد عددا من الانتهاكات بحق الأسرى من أبرزها تركيب أجهزة تشويش خطيرة في سجن إيشل وتكمن خطورة هذه الأجهزة بأنها تسبب أمراض السرطان لدى الأسرى، إضافة إلى قيام قوات السجن ذاته بعملية تفتيش عاري لأحد أقسام السجن عبر القوات الخاصة وذلك يوم أمس الاثنين.