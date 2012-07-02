مطالبة بصرف مستحقات الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة

أكدت لجنة الأسرى والمحررين، في بيان توضيحي صدر عنها اليوم الإثنين، أن الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، لم يحصلوا لغاية الآن على كل حقوقهم، ولم تنفذ كل الوعود التي أعطيت لهم من خلال لجنة الأسرى.

وأوضح البيان، أن اللجنة لا تزال تتابع مع المختصين في السلطة الوطنية، لتحقيق كافة الوعود والحقوق التي يستحقها الأسرى المحررون. لافتة إلى أن المنحة التي تم تقديمها لهم تحت مسمى'حياة كريمة'، لم تنجز بعد، وأن ما تم إنجازه هو تلقي بعض الأسرى القدامى شيكات مالية، وفقا لمعيار الأقدمية.

وأشار إلى أن وزارة المالية أكدت أنها ستوزع بقية شيكات المنحة على كافة الأسرى، الذي أمضوا أكثر من عشر سنوات في الأسر.

ونوه البيان إلى أن اللجنة أنجزت مع السلطة، ومن ضمنها وزارة الأسرى والمالية، على تثبيت التصنيف لكافة الأسرى، وتثبيت رواتبهم وفق أمر إداري صادر عن الرئيس محمود عباس.