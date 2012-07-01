البردويل: التسهيلات المصرية على رفح للمسافرين الفلسطينيين « تاريخية »

أشاد القيادي في حماس صلاح البردويل اليوم، الأحد بالتسهيلات المصرية المقدمة للمسافرين الفلسطينيين من قطاع غزة من خلال معبر رفح البري، مؤكدة أن الزيادة التي تحققت في أعداد المسافرين الأيام القليلة الماضية "تاريخية".

وقال القيادي في في تصريح له، إن رفع عدد المسافرين يوميا عبر معبر رفح إلي 1500 مسافر في اليوم الواحد تحدث لأول مرة في التاريخ، مضيفا أنه رقم لم نكن نتوقعه وهي خطوة نأمل أن تكون في اتجاه فتح المعبر بشكل كامل أمام التجارة والمسافرين، وثمن في الوقت نفسه خطاب الرئيس الدكتور محمد مرسي أمس في جامعة القاهرة الذي تطرق فيه إلي الشأن الفلسطيني.

وأضاف البردويل أن ما أعلنه الرئيس مرسي أمس حول الشأن الفلسطيني يتماشي مع النبض الشعبي المصري المتعاطف مع القضية الفلسطينية علي مدار التاريخ.