مشعل : فتح مكاتب لحركة حماس في الأردن غير مطروح الآن

شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل على أنّ صفحةً جديدة من العلاقات الودية بين حركته والأردن قد فتحت، مشيراً في تصريح لصحيفة لـ"السبيل" الأردنية إلى أنّ العلاقة بين حماس والأردن قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل، مبيناً أنّ موضوع فتح مكاتب للحركة في الأردن غير مطروح الآن.

وظهرت فوارق كبيرة بين زيارة رئيس المكتب السياسي والوفد المرافق له لعمان قبل أسابيع قليلة، وبين زيارته مساء الخميس الماضي، حيث أُستقبل مشعل استقبال الزعماء بدون وساطاتٍ كما حدث في الزيارة الأولى التي جاءت بوساطةِ ولي عهد قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

حيث استقبل الملك عبدالله الثاني مشعل بحضور الأمير علي بن الحسين، ورئيس الوزراء فايز الطراونة، ومدير المخابرات العامة اللواء فيصل الشوبكي.

كما أنّ زيارة مشعل الثانية، تأتي بعد وقتٍ قصير على صعود الإسلاميين، في ظل الربيع العربي، واستلامهم الحكم في عدة دولٍ عربية، كان آخرها في مصر حيث تسلَّم مرشح حزب الحرية والعدالة محمد مرسي رئاسة مصر.

وتالياً نص الحوار:

* كيف تقيّمون اللقاء الذي تم بينكم وبين الملك عبدالله الثاني؟

- لا شك أنّ هذه الزيارة الثانية بعد زيارتنا الرسمية الأولى مطلع هذا العام، وحقيقة أود التأكيد على أنّ هذه الزيارة كانت مميزة للغاية، وفيها الكثير من الاحترام المتبادل، وأنا أعتقد أنّه من الممكن أن تستمر مثل هكذا زيارات ومشاورات بما يصبّ في النهاية في مصلحة الأردن وفلسطين، والمنطقة برمتها، خاصة أننا نعيش ظروفاً استثنائية.

* هل من جديد من خلال لقائكم الثاني مع الملك؟

- في الحقيقة كانت أجواء الحوارات بين حماس وجلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك مع كافة المسؤولين الأردنيين الذين التقينا بهم، مشجعة للغاية، وفيها الكثير من الصراحة والشفافية والحميمية، تبادلنا الحديث الصريح والرأي حول مختلف القضايا، فيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وكذلك آخر التطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة، وأنا أعتقد أننا نسير في الطريق الذي سيتوّج بالنهاية لما فيه مصلحة الجميع، بإذن الله.

* أين تكمن أهمية هكذا لقاءات لدى حركة حماس؟

- نحن بيننا وبين الأردن علاقة قوية، وعلاقة أشقاء بينهما تاريخ وماضي عريق، ومصالح مشتركة، وحقيقةً هناك شعبان في بلدٍ واحد، أو بلدان يضمان شعباً واحداً، وحماس تسعى لعلاقات أخوية صادقة مع كل البلاد العربية، بما فيها الأردن، ونحن معنيون دائماً وعلى الدوام في إيجاد علاقاتٍ متميزة مع الأردن رسمياً وشعبياً.

* هل تم خلال اللقاء أيّ حديث حول إعادة فتح مكاتب حماس في عمان؟

- قلتها أمام الملك، وأقولها في اللقاءات، وأمام الإعلام، علاقتنا بالأردن ليست بصورة نمطية واحدة، بوجود مكتب أو عدمه، فهناك دول تجمعنا بها علاقات تحالفية وتنسيق دون أن يكون عبر بوابة المكتب.

موضوع فتح المكاتب غير مطروح الآن نحن نسعى لعلاقة تكاملية، ونحن نعمل في المساحات المشتركة لما فيه خدمة فلسطين والأردن والتعاون في كافة ملفات المنطقة، في هذه المرحلة الدقيقة.