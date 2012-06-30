التواصل والإصلاح تنظم لقاء جماهيري حول المصالحة في ديوان عائلة أبو سلطان

نظمت لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة التابعة لحركة الجهاد الإسلامي، لقاء جماهيري كبير في ديوان عائلة "أبو سلطان" في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالإضافة لعدد كبير من أعضاء اللجنة في غزة والشمال وأفراد العائلة وبعض من سكان المنطقة.

وألقى الشيخ "شعبان أبو غنيمة" كلمةً له، أكد خلالها على ضرورة دعم إتمام اتفاق المصالحة الداخلية بين أطراف الانقسام، وإنهاء هذا الملف الذي شكل عبئاً إضافياً في السنوات الأخيرة على القضية الفلسطينية.

وطالب الشيخ أبو غنيمة، العوائل في قطاع غزة للترحيب باتفاق المصالحة ودعوة المواطنين للتجاوب معها وترك الخلافات السياسية جانباً والالتفات للقضايا الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية من عدوان إسرائيلي متواصل ضد أبناء شعبنا وكذلك الهجمة الاستيطانية الشرسة في الضفة الغربية والقدس.

وشدد المسؤول بلجنة التواصل الجماهيري، على أهمية دور العوائل في دعم المقاومة والوقوف إلى جانبها في مشروع التحرر الوطني الإسلامي.

وبين "أبو غنيمة" للحضور مهام وأهداف اللجنة التي انطلقت من أجلها في حل القضايا التي تواجه المواطنين، في حين رحب مختار العائلة "أبو عاطف أبو سلطان" بأعضاء اللجنة وكافة الحضور، وعبر عن شكره لهم، معرباً عن امتنانه وتقديره لجهودهم في متابعة القضايا الوطنية وكذلك الخلافات بين المواطنين والعمل على حلها، مثمناً في الوقت ذاته دور حركة الجهاد الإسلامي في مقاومة الاحتلال.

من ناحيته ثمن الأستاذ "تحسين الوادية" (أبو وسيم) رئيس لجنة التواصل الجماهيري والإصلاح العامة في قطاع غزة، هذه اللقاءات والزيارات المختلفة التي تقوم بها اللجان في مختلف الأقاليم تأتي في إطار توطيد العلاقات مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية وكذلك الفصائل الفلسطينية على اختلاف مسمياتها وانتماءاتها وتأكيداً على الوحدة الوطنية في مواجهة الانقسام والتحديات التي تواجه قضيتنا الفلسطينية.