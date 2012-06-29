إيران تعتقل جميع عناصر الموساد ذات الصلة باغتيال علمائها النوويين

أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الخميس، اعتقال جميع العناصر ذات الصلة بإسرائيل، والتي تقف وراء اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين.

وذكرت شبكة "برس تى فى" الإخبارية الإيرانية، أن وزارة الاستخبارات، أوضحت، في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن طهران تمكنت من تحديد هوية، واعتقال جميع العناصر التي تقف وراء اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين.

وكشف البيان أيضا عن أن العناصر الإرهابية المدعومة من جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد، أساءت استغلال أراضى وتسهيلات بعض الدول - التي لم يحددها – في اغتيال العلماء النوويين الإيرانيين، مشيرا إلى أن هذه الدول قدمت معلومات بهذا الصدد لإيران.

وكشف البيان النقاب عن أن المخابرات الإيرانية، تمكنت من رصد بعض قواعد الموساد الموجودة داخل دولة مجاورة تقع غرب إيران، حيث قامت الدولة المذكورة بتوفير التدريب والدعم اللوجسيتى والإمداد والتموين، للشبكات الإرهابية المشار إليها.

وقال البيان، إن وزارة المخابرات الإيرانية ستكشف عن مزيد من المعلومات بهذا الصدد خلال الأيام القادمة.