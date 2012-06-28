نابولي الإيطالي يضمّ المصري « شيكابالا » لموسمٍ واحد

وافقت إدارة الزمالك المصري رسمياً على إعارة صانع الألعاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى نابولي الإيطالي، في عقدٍ يمتد لعامٍ واحد مقابل مليون و800 ألف يورو.

وإضافةً إلى قيمة الصفقة سيحصل اللاعب الدولي المصري على 300 ألف يورو أخرى من المال الخاص لرئيس النادي الإيطالي كهدية، حسبما أشار الموقع الرسمي للزمالك على شبكة الانترنت.

وحاولت عدة أنديةٍ عربية استعارة اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، إلا أن إدارة "القلعة البيضاء" فضلت انتقاله إلى نابولي.

وكان شيكابالا دخل في مشادةٍ مع المدير الفني للزمالك حسن شحاتة خلال اللقاء الذي جمع الفريق القاهري بالمغرب الفاسي ضمن إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أفريقيا احتجاجاً على استبداله، ما دفع الإدارة لعرضه للبيع على سبيل الإعارة بعدما رفض شحاتة استمراره.