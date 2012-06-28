تشكيل لجنة دائمة لمعالجة أزمة المياه والكهرباء برفح

أعلن رئيس بلدية رفح جنوب قطاع غزة صبحي أبو رضوان عن تشكيل لجنة دائمة لمعالجة وإدارة أزمة المياه والكهرباء، تتكون من البلدية ومصلحة المياه وشركة توزيع الكهرباء.

جاء الإعلان إثر اجتماع عقد في مكتب رئيس البلدية ضم إلى جانب أبو رضوان مدير مصلحة المياه يوسف الحاج يوسف ومدير رفح بوزارة الحكم المحلي فرج الصرفندي والمستشار القانوني للبلدية محمود يوسف والمهندس علي أبو النجا من شركة توزيع الكهرباء.

وأكد رئيس البلدية خلال الاجتماع على أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع مصلحة المياه وشركة توزيع الكهرباء تسعى للسيطرة على هذه الأزمة، ووضع الحلول لها، انطلاقاً من قناعة البلدية بأهمية المياه وضرورة وصولها للمواطنين.

وأكد على أنه تم الطلب رسمياُ من شركة الكهرباء بضرورة توفير الكهرباء وباستمرار لآبار المياه والخزانات سواء من خطوط الشبكة الرئيسية أو من خلال توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه الآبار.