قريباً..نتائج امتحانات التوظيف بـ « الأنروا » و10 مباني جديدة للعام المقبل

أكد رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الانروا" بغزة الدكتور محمود الحمضيات، أن 10 مباني مدرسية جديدة ستسلمها "الأنروا" خلال شهري سبتمبر وأكتوبر للعام المقبل.

وأوضح الدكتور الحمضيات في حديث لـ"فلسطين اليوم الإخبارية", أن الوكالة بدأت بالتجهيز والتحضير للعام الدراسي المقبل، باستقبال الطلبة الجديد، والكتب الدراسية وتحديد أعداد المعلمين، فضلاً عن تجهيز المدارس التي ستستقبل الطلاب.

وأضاف الدكتور الحمضيات، أن "الأنروا" تقوم بإنشاء مباني مدرسية جديدة لاستيعاب أعداد الطلبة المتزايد كل عام، وستستلم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 10 مدارس جديدة، فيما ستفتح مباني مدرسية جديدة أخرى خلال الأشهر القادمة.

وفيما يتعلق بامتحانات التوظيف في الوكالة، أن إدارته ستنشر قريباً أسماء الناجحين في امتحانات التوظيف، لكنه أكد أنه لم يتم تحديد موعد محدد بعد، وأن الوكالة مازالت تقوم بعملية التصحيح للامتحانات.

جدير بالذكر، أن قرابة 12 ألف طالب تقدموا لامتحانات التوظيف في "الأنروا" والتي جرت الشهر المقبل، وجرى بدء التصحيح فيها فور الانتهاء منها.

وقد بين د. الحمضيات، أنه لم يتم تحديد العدد المطلوب لتوظيفهم في المدارس، حيث أن الأمر مرهون بالشواغر المطلوبة حيث سيتم تحديد ذلك فور الانتهاء من التجهيزات اللازمة للعام الدراسي المقبل.

وكان د.الحمضيات قد أكد في وقت سابق، أن الجديد في التعيينات الحالية هو أن المعلمين الجدد سيخضعون للتدريب قبل ذهابهم إلى المدارس، ولأول مرة، مما سيستغرق أسبوعين إضافيين، كما أن التدريب سيشمل 100 معلم آخر بخلاف من سيتم تعيينهم، ممن سيكون ترتيبهم تاليا مباشرة لمن سيتم توظيفهم".

وأضاف: "في الأعوام الماضية كان عدد المعينين سنويا يتراوح ما بين 150 إلى 200 معلم جديد، وأعتقد أن العدد سيتضاعف في هذا العام حسب التخصصات المطروحة".