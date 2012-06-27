الرئيس مرسي يأمر باستخراج شهادة وفاة لمفجر ثورة 25 يوليو

أمر الرئيس المصري المنتخب "محمد مرسي" باستخراج شهادة وفاة للشاب المصري "خالد سعيد" الذي كان مقتله على يد رجال الشرطة أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.



جاء ذلك خلال لقاء جمع والدة "خالد سعيد" السيدة "ليلى مرزوق" ومجموعة من أسر الشهداء مع الرئيس "محمد مرسي" الذي سألهم عن مطالبهم، فأجابته بأن مطلبها الأول محاكمة كل المسؤولين عن مقتل نجلها ومن قتل شباب ثورة 25 يناير.



وقالت في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط" الدولية إن الرئيس "محمد مرسي" فوجئ بأن نجلها لم يتم استخراج شهادة وفاة له حتى الآن، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية المسؤولة كانت تتعنت معها في إصدار هذه الشهادة، حيث يرفضون إثبات سبب الوفاة في الخانة المخصصة لذلك، وهو ما عطل صدورها طيلة هذه الفترة، حيث مرّ عامان على رحيل نجلها.



بينما أمر مرسي بإجراء بحث قانوني تقوم به الجهات المختصة قانونا حول شكوى والدة سعيد من تقديم أسرتها لبلاغات متعددة ضد رئيس مصلحة الطب الشرعي السابق، تتهمه فيها بالتزوير في أوراق القضية الخاصة بمقتل نجلها.