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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الليلة الماضية:مواجهات في مخيم شعفاط وإصابة 3 جنود وإعطاب جيب عسكري

  • القدس المحتلة - فلسطين اليوم
  • 09:16 - 26 يونيو 2012
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أسفرت المواجهات العنيفة التي اندلعت الليلة الماضية في محيط المعبر العسكري بمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة عن إصابة ثلاثة جنود صهاينة وإعطاب جيب عسكري وإصابة عدد من الشبان المقدسيين.

وكانت المواجهات تواصلت لعدة ساعات بين شبان المخيم وجنود المعبر العسكري رد خلالها الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة على جنود الاحتلال الذين استخدموا القنابل الغازية السامة المسيلة للدموع بكثافة، كما تمكن عدد من الشبان من القاء حجارة كبيرة على جيب عسكري والقوا مفرقات نارية على سيارات الجنود وعلى المعبر واندلعت السنة النيران الا انه تم السيطرة عليها فورا قبل ان تمتد للداخل.

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