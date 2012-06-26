الرابطة الإسلامية تنظم دورات في تعليم فنون السباحة

شرعت الرابطة الإسلامية بتنظيم دورات في تعليم السباحة ضمن أنشطتها الصيفية بهدف تنشئة جيل قادر علي تحمل المسؤوليات والمهام الملتقاه علي عاتقه بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات من مختلف المحافظات.

وأكد ناهض عيد المنسق الرياضي في الرابطة أن هذه الدورات تأتي ضمن خطة شاملة أقرتها الرابطة الإسلامية بهدف استغلال الإجازة الصيفية بأنشطة وفعاليات محطة اهتمام للطلاب, مبيناً أن هذه الدورات لاقت إقبال ومشاركة عدد كبير من الطلاب الراغبين في تعلم فنون السباحة وركوب البحر.

وأوضح عيد أن الدورات التي ستستمر لمدة أسبوعين شارك فيها أكثر من مائة متدرب من مختلف الأعمار والمحافظات, مبيناً انه سيتلقون تدريب علي يد مدربين أكفاء تحت إشراف طاقم من الدفاع المدني وأطقم الإسعاف .

وبين عيد أنه في نهاية الدورات ستجري اختبارات عملية للمشاركين فيها سيتم بموجبها تحديد أفضل المشاركين من خلال مسابقة بحرية. مشيراً إلي أنه سيتم تكريم الفائزين الأوائل في الدورات.