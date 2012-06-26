بلدية جباليا النزلة تبحث سبل التعاون المشترك مع مديرية أوقاف الشمال





استقبل رئيس بلدية جباليا النزلة السيد عصام جودة في مكتبه مدير أوقاف الشمال الشيخ عبد القادر سالم ووفد مرافق له من المديرية, وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدية ووزارة الأوقاف ومد جسور الثقة بين الجانبين.

وتناول اللقاء عملية التنسيق المشترك بين المديرية والبلدية في عدة أمور تخص الجانبين.



و رحب السيد جودة رئيس البلدية – في بداية كلمته - بوفد الأوقاف مثمناً دور المديرية في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع .



وتطرق السيد جودة إلى أهم مشاكل البلدية التي تواجهها مع المواطنين، ومنها مشاكل المحافظة على نظافة الشوارع والأحياء, والاستهلاك المفرط للمياه في فصل الصيف بجانب الوصلات غير الشرعية, وتعدي بعض المواطنين على الأملاك العامة وعدم دفع المواطنين المقتدرين للمستحقات المالية المترصدة عليهم عن السنوات الماضية.



ودعا السيد جودة الجميع إلى التعاون في حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على نظافة المدينة, مشددا في الوقت ذاته على أهمية منابر المساجد في دعوة المواطنين في الحفاظ على المياه وعدم الإسراف في استهلاكها.



بدوره، أكد مدير الأوقاف في الشمال الشيخ سالم أن العلاقة بين المديرية والبلدية علاقة مباشرة وقوية تهدف المديرية من خلالها إلى الاتصال والتواصل مع بلدية جباليا وربط جسور الثقة والتعاون المستمر, مؤكداً استعداد مديريته إلي فتح آفاق التعاون المشترك, معرباً عن سعادته بهذا اللقاء آملا في تكرار مثل هذه الزيارات بين الجابين.



ونوه الشيخ سالم إلى ضرورة توحيد خطبة يوم الجمعة القادم للحث على ترشيد استهلاك المياه وضرورة المحافظة على النظافة في الشوارع والأحياء العامة ولأن ديننا الحنيف يحثنا على النظافة فمن الضروري أن تكون الخطبة في هذا الموضوع، مؤكداً على ضرورة تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات لترشيد استهلاك وتوعية المواطنين حول هذه المسألة الهامة.