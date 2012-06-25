المنتخب المصري يستدعي متعب ويستبعد زكي

استدعى الأمريكي بوب برادلي المدير الفني للمنتخب المصري اللاعب عماد متعب مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي رسمياً لخوض مباراة أفريقيا الوسطى يوم السبت المقبل في إياب المرحلة الأولى لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013 التي تقام بالعاصمة "بنجي".

وقال سمير عدلي مدير المنتخب المصري في تصريحات خاصة ل"كووورة" أن متعب سيعود مساء اليوم الاثنين للقاهرة وسينتظم في التدريبات غداً الثلاثاء قبل السفر لأفريقيا الوسطى.

وفضل الجهاز الفني للمنتخب المصري استدعاء عماد متعب بعد استبعاد عمرو زكي مهاجم الزمالك المنضم للمنتخب الأولمبي خلال بطولة كأس العرب بالمملكة العربية السعودية في ظل عدم ظهوره بالمستوى المأمول في لقاء السودان أمس الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق.

أضاف سمير عدلي: " البعثة ستسافر لأفريقيا الوسطى عبر طائرة خاصة يوم الجمعة القادمة قبل 24 ساعة فقط من خوض اللقاء وسيؤدي المنتخب مراناً وحيداً عصر الجمعة على ملعب اللقاء".